Глава Минздрава Белоруссии сбежал от протестующих под крики «Позор!»

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник сбежал от протестующих под крики «Позор!». Видео опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Протестующие медики требовали от Караника пустить их к задержанным на массовых акциях протеста. Министр отказался это делать. В ответ на требование отставки правительства он заявил, что правительство, согласно законодательству, и так ушло в отставку после выборов президента и будет переназначено.

Протестующие начали скандировать «Позор!» и «Убийца!», после чего Караник прорвался к своему автомобилю и покинул место проведения акции.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.