Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии пытался связаться с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщила одна из руководителей КС и новой политической партии «Вместе» Мария Колесникова в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы».

«Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы нашу позицию объяснить», — сказала она. По словам Колесниковой, попытки связаться с Мезенцевым предпринимались по электронной почте. В посольстве ей сообщили, что обращения дошли и ответ скоро будет.

31 августа стало известно, что Колесникова вместе с членами штаба экс-участника президентских выборов, банкира Виктора Бабарико создает новую политическую партию «Вместе». Координационный совет оппозиции продолжит работу совместно с ней.

По факту создания совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.