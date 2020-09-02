Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию относительно событий, происходящих в республике. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает ТАСС.

«Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию», — сказал Макей на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.

Ранее Макей заявил, что Белоруссия выдержала первый натиск и не позволила организовать у себя украинский сценарий цветной революции.

В Белоруссии три недели идут массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых и честных выборов главы государства. Согласно данным Центризбиркома, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80 процентов голосов.