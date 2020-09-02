Глава МИД Белоруссии заявил о попытке организовать украинский сценарий в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что внешние силы пытались организовать в стране украинский сценарий, передает «Интерфакс — Запад».

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы», — сказал Макей на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По его словам, внешние вызовы «в большей степени» предопределяют внутренние.

«Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне», — добавил Макей.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Он пообещал сохранить общее с российским коллегой Владимиром Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока.

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