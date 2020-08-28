Лукашенко сравнил ситуацию на границе с началом Великой Отечественной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил обстановку на западной границе страны с ситуацией в Советском Союзе перед началом Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

В ходе визита в Витебскую область глава государства заявил, что тогда «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию». «Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок», — сказал он.

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Лукашенко отметил, что в связи с этим был вынужден «пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину».

Он призвал жителей страны не волноваться и заявил, что это его проблемы и он будет их решать. Президент добавил, что люди на местах в том числе должны решить проблему, чтобы не потерять «все то богатство, которое мы сейчас видим».

Лукашенко неоднократно заявлял, что за протестами в Белоруссии стоит Запад. По его словам, у границ страны разворачиваются части НАТО, а из Берлина переброшены 18 американских истребителей, у которых на подвесках может быть ядерное оружие.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за результатов президентских выборов — согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане не согласны с этим и требуют проведения новой и честной процедуры голосования.