У белорусских силовиков заметили оружие из стран НАТО

Белорусские силовики используют немецкое стрелковое оружие, а также патрульные машины Volkswagen, несмотря на то, что Евросоюз с 2011 года запрещает поставлять в республику средства, которые могут использовать против граждан. На это обратили внимание в исследовании Greenpeace.

По словам представителя организации по вопросам экспорта оружия Фабиана Швальма, у сотрудников милиции заметили, в частности, пистолеты-пулеметы MP5 и пистолеты P226. Такие выводы сделаны на основе изучения фотографий и видео с места событий. Представители Greenpeace отмечают, что пути экспорта оружия производства стран НАТО непрозрачны, и в настоящий момент невозможно установить, поступило оно до введения эмбарго или после. От правительства Германии потребовали разъяснений.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что за протестами в Белоруссии стоит Запад. По его словам, у границ страны разворачиваются части НАТО, а из Берлина переброшены 18 американских истребителей, у которых на подвесках может быть ядерное оружие.

В разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным белорусский лидер отмечал, что белорусы пока сами справляются, однако, если за границей «дернутся», россияне должны поддержать союзное государство.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за результатов президентских выборов — согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане не согласны с этим и требуют проведения новой и честной процедуры голосования.