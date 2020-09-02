Белоруссия пригрозила ответить на санкции

Белоруссия ответит странам Прибалтики симметричными санкциями, пообещал министр иностранных дел республики Владимир Макей на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции. Об этом пишет Tut.by.

По его мнению, иностранные партнеры «хотят быть впереди планеты всей». Макей назвал использование санкционных инструментов «абсолютно неприемлемым видом межгосударственных отношений». «И мне было удивительно, что уже на второй день после выборов стали раздаваться голоса этих государств, что надо вводить санкции. Чтобы реально оценить ситуацию, надо время», — уверен министр.

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Макей пригрозил санкциями лицам, которые «рьяно пытались вмешиваться в дела белорусского государства, вносили предложения о финансовой поддержке оппонентов». «Бог им судья. Нам известно о списке санкций. Мы тоже провели межведомственное согласование, подготовили и утвердили симметричные санкции. Будем давать адекватный ответ», — заверил он.

Ранее Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против руководства Белоруссии. Причинами названы фальсификации на выборах президента республики и многочисленные сообщения о насилии со стороны силовиков. Персонами нон-грата объявлены действующий президент Александр Лукашенко и еще 29 чиновников и членов правительства. Страны Прибалтики также приняли решение отказаться от закупок электроэнергии у соседа после запуска Белорусской АЭС в Островце в 2021 году.

Сам Лукашенко заявил, что ответные решения будут экономическими, и порассуждал о том, что прибалты «вякают» по команде «более матерых» стран. В качестве примера санкций он назвал перекрытие границы с западными странами и прекращение транзита грузов.