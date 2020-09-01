Страны Прибалтики отказались от закупок электроэнергии у Белоруссии

Литва, Латвия и Эстония отказались от закупок электроэнергии у Белоруссии. Данное решение вступит в силу после запуска Белорусской АЭС в Островце в 2021 году, говорится в сообщении министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

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Соглашение между странами Прибалтики о торговле с третьими странами заключено до 2025 года, то есть до синхронизации энергосистем государств. Отмечается, что целью соглашения является обеспечение безопасности поставок, а также поддержка собственных производителей.

«В меньшей степени торговля электроэнергией будет направлена ​​на российско-латвийский участок, используя мощности, оставшиеся от внутрибалтийской торговли», — говорится в сообщении. Решение не затрагивает торговлю между Калининградской областью и Литвой, которая сохранится в полном объеме.

Ранее страны Прибалтики ввели санкции против руководства Белоруссии, причинами названы фальсификации на выборах президента республики и многочисленные сообщения о насилии со стороны силовиков. Персонами нон-грата объявлены действующий президент Александр Лукашенко и еще 29 чиновников и членов правительства. В Минске пообещали ввести ответные санкции.

Сам Лукашенко заявил, что ответные решения будут экономическими, и порассуждал о том, что прибалты «вякают» по команде «более матерых» стран. В качестве примера санкций он назвал перекрытие границы с западными странами и прекращение транзита грузов.