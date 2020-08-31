Белоруссия отреагировала на санкции Прибалтики против Лукашенко

Министерство иностранных дел Белоруссии отреагировало на введение странами Прибалтики санкций против 30 чиновников республики, в том числе президента Александра Лукашенко. Об этом передает «Sputnik Беларусь».

«Это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, история Белоруссии подтверждает, что любые попытки санкционного воздействия на нее приводят лишь к обратному эффекту. «Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», — заверил Глаз.

Он добавил, что Белоруссия будет терпеливо ждать, когда у руководства соседних стран возобладает здравый смысл, и это случится раньше, чем может показаться.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа запретили въезд Лукашенко и другим должностным лицам Белоруссии.

Ранее Вильнюс подготовил санкционный список из 118 белорусских граждан, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Лукашенко в ответ пообещал поставить на место «зажравшуюся» Литву.