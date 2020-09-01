Белоруссия захотела ответить Европе на санкции с помощью России

Белоруссия собирается принимать экономические меры в ответ на санкции стран Прибалтики в отношении президента страны Александра Лукашенко. Минск может ответить европейским странам с помощью России, переориентировав на нее грузопоток из балтийских портов, сообщает БЕЛТА.

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Лукашенко отметил, что, по некоторым оценкам, такой сценарий будет обходиться Белоруссии дороже и, соответственно, будет менее выгодным. Однако он заявил, что с Россией всегда можно договориться по тарифам. Кроме того, Москва, по оценке президента, только выиграет от роста объемов перевалки белорусских грузов.

По мнению Лукашенко, «более матерые» европейские страны понимают, что Белоруссию не стоит задирать, поскольку она может закрыть свои западные границы для транзита грузов на Восток. Поэтому они дали команду выступить против Минска «более слабым странам Балтии», считает белорусский президент.

Страны Прибалтики в августе пригрозили Белоруссии санкциями в случае отказа принять мирный план урегулирования ситуации с протестами в стране, вызванными результатами президентских выборов. Тогда Лукашенко пригрозил перенаправить грузопотоки с литовских портов на российские. Уже 31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и другим должностным лицам Белоруссии на свою территорию.