Швеция призвала Россию провести расследование по делу «почти умершего» Навального

Премьер-министр Швеции Стефан Левен призвал российские власти расследовать дело, связанное с госпитализацией Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Левен считает, что необходимо провести расследование и привлечь виновных к ответственности, так как «человек почти умер». Швеция также считает важным для Евросоюза дать ответ на произошедшее в поле российской юрисдикции.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.