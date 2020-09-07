Трамп поддержал остановку «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку строительства «Северного потока-2». Об этом сообщает ТАСС.

«Я был первым, кто поднял эту тему», — сказал американский лидер. По его словам, причиной такого решения стала ситуация с Алексеем Навальным.

Ранее стало известно, что введение санкций в отношении проекта из-за ситуации вокруг Алексея Навального допустила канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в поддержку «Северного потока-2». До этого Меркель не хотела связывать «Северный поток-2» и инцидент с российским блогером.

Алексей Навальный госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли его в клинику Charite. После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что оппозиционера отравили. В России с таким выводом не согласились, настаивая, что его нахождение в коме связано с естественными причинами.