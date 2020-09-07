В России оценили будущее «Северного потока-2»

В Минэнерго России оценили будущее газопровода «Северный поток-2». По словам главы ведомства Александра Новака, объект будет достроен, несмотря на возникающие сложности. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснил министр, «Северный поток-2» сохраняет свою актуальность, поскольку это долгосрочный энергетический проект, рассчитанный на многие десятилетия вперед. По его словам, нельзя из-за сиюминутного падения спроса говорить, что такие проекты больше не нужны. Новак заявил, что хотя мир и переходит к возобновляемым источникам энергии, доля газа среди главных энергетических источников будет расти.

Как стало известно в понедельник, 7 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель, традиционно выступавшая в поддержку «Северного потока-2», допустила введение санкций в отношении проекта из-за ситуации вокруг Алексея Навального. До этого Меркель не хотела связывать «Северный поток-2» и инцидент с российским блогером.

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