В Германии призвали немедленно остановить строительство «Северного потока-2»

Оппозиционная немецкая партия «Зеленые» призывает немедленно остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за случая с Алексеем Навальным. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сопредседателя партии Анналену Бербок.

«Думаю, сейчас следует реагировать быстро», — сказала лидер «Зеленых». По ее мнению, все факты указывают на отравление Навального, потому Германии не стоит обращать внимания на «дымовые шашки дезинформации» со стороны Кремля.

При этом Бербок не видит проблемы в необходимости платить в таком случае компенсации участвующим в строительстве газопровода компаниям, так как «у Европы нет иного пути» в плане безопасности.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Отмечается, что канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа Навального транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений в том, что россиянина отравили ядом группы «Новичок».

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