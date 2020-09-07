Доктор Мясников обратился к жене Навального

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников обратился к жене Алексея Навального Юлии. В Telegram Мясников написал, что считает оскорбительным ее отказ от сотрудничества с врачом Леонидом Рошалем в расследовании произошедшего с Навальным.

Мясников назвал слова жены Навального истерическим выкриком и отметил, что ему было крайне неприятно читать, что она считает Рошаль не врачом, а «голосом государства». «Даже вооруженные боевики на Дубровке считали Леонида Михайловича именно врачом, когда разрешили войти в захваченный театр и вывести детей!» — возразил доктор.

Он также отметил, что именно государственная скорая помощь и врачи государственной больницы спасли Навального и сделали возможной эвакуацию в Германию.

«Хочу сказать жене Навального: даже со скидкой на стрессовую ситуацию и понятное нервное напряжение говорить Леониду Михайловичу "нам вас не надо" в таком оскорбительном тоне недопустимо», — написал Мясников и добавил, что сам Рошаль «просто пожмет плечами и терпеливо улыбнется», а его пациенты и коллеги будут считать себя оскорбленными.

5 сентября российские медики обратились к немецким коллегам и призвали их создать совместную группу по ситуации с Навальным, с предложением выступил Рошаль. Жена Навального в ответ заявила, что Рошаль не должен иметь отношения к лечению ее мужа, а также написала, что доктор выступает «не как врач, а как голос государства».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений в том, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».