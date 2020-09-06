МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Об этом он заявил газете Bild, передает ТАСС.

По его словам, «есть много свидетельств причастности Москвы к случившемуся. Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов. Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — заявил он.

Маас предупредил, что «если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, и все закончится вуалированием и "дымовыми завесами", то придется исходить из того, что Россия что-то скрывает, и нам с нашими партнерами придется обсудить ответ».

В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.