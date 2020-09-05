Соратник Меркель выступил за продолжение строительства «Северного потока-2»

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за продолжение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество», — заявил политик. Кречмер добавил, что инцидент с Алексеем Навальным «ужасен», однако сначала его надо расследовать, после чего можно будет делать выводы.

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Ранее в Германии предложили бойкотировать «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию. Это якобы необходимо из-за ситуации с Навальным, в которой Берлин обвиняет Москву.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года. Однако из-за противодействия США работы пришлось отложить. В частности, зарубежные компании, способные предоставить под проект судно-трубоукладчик, столкнулись с угрозой введения санкций.

В начале сентября немецкие власти заявил, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.