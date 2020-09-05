Стало известно о нежелании Меркель отказываться от «Северного потока-2»

Коалиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель не желает отказываться от «Северного потока-2». О том, что правящий блок и Социал-демократическая партия Германии вряд ли поддержат требование отказаться от проекта после инцидента с Алексеем Навальным, стало известно агентству Bloomberg.

Строительство газопровода поддерживает немецкая промышленность, на что, как отмечается, указывает сопротивление в коалиции Меркель. Кроме того, связи между Россией и Германией оказались глубже, пишет Bloomberg. На необходимость сохранить «Северный поток-2» указывал Восточный комитет немецкой экономики. Там заявили, что Меркель просила не связывать проект с ситуацией вокруг Навального.

Источники в бундестаге утверждают, что еще одним аргументом в пользу сохранения проекта стала враждебность, которую США демонстрируют в отношении «Северного потока-2». К тому же отказ от поддержки строительства означает для Германии существенные финансовые потери: властям придется выплатить компенсации компаниям-участникам проекта.

США оказывают противодействие строительству «Северного потока-2». В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.