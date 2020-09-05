В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Немецкие бизнесмены оценили последствия отказа от продолжения строительства российского газопровода «Северного потока-2». Их слова передает издание Tagesschau.

По подсчетам главы немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимма Келера, сумма списанных из-за остановки строительства инвестиций составят около восьми миллиардов евро. Еще около четырех миллиардов евро, которые были потрачены на подключение неиспользуемых впоследствии трубопроводов, должны будут оплатить потребители газа.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что потеря всех инвестиций для отдельных европейских компаний может обойтись в миллиарды евро. Помимо этого, отказ от проекта повлечет за собой потерю рабочих мест. Особенно тяжелой ситуация рискует быть в Восточной Германии. Из-за уменьшенных поставок газа цены на него заметно вырастут, предупредил он.

Ранее в Германии предложили бойкотировать «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию. Это якобы необходимо из-за ситуации с Алексеем Навальным, в котором Берлин обвиняет Москву.

Изначально строительство «Северного потока-2» должно было завершиться в конце 2019 года. Однако из-за противодействия США работы пришлось отложить. В частности, зарубежные компании, способные предоставить под проект судно-трубоукладчик, столкнулись с угрозой введения санкций.