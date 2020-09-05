Россия обвинила Запад и НАТО в создании веществ из группы «Новичок»

МИД России обвинило западные страны и специализированные структуры НАТО в причастности к созданию химвеществ из группы «Новичок». Об этом говорится в официальном комментарии ведомства по поводу ситуации вокруг состояния здоровья Алексея Навального.

В министерстве отметили, что в последнее время фиксируется множество враждебных заявлений по отношению к России на фоне произошедшего с Навальным. В том числе в ведомстве упомянули совместное заявление глав МИД Германии и Франции Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — указано в заявлении.

Ранее 5 сентября глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что заявления Столтенберга о возможных последствиях отравления Навального для России, а также призывы НАТО раскрыть ОЗХО программу «Новичок» выходят за пределы полномочий организаций. Он отметил, что действия альянса представляют угрозу для международного права и безопасности мирового сообщества.

Ранее британские дипломаты сообщили, что власти Германии и Великобритании договорились работать вместе по делу Алексея Навального, чтобы привести Россию к ответственности за произошедшее. В заявлении британской стороны сообщается, что глава британского МИД Доминик Рааб пришел к соглашению со своим германским коллегой Хайко Маасом. Они сошлись на том, что любое использование отравляющего вещества группы «Новичок» — нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, и поэтому является вопросом международного характера.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».