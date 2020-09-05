Трамп высказался по поводу ситуации с Навальным

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Его слова передает ТАСС.

Трамп заявил, что у американской стороны пока что нет никаких доказательств того, что Навального отравили. «Но я это изучу», — заверил он.

При этом президент заявил, что поводов не верить в выводы Германии у него нет. Однако у США их на данный момент нет, добавил он. Трамп добавил, что не будет возражать, если немецкая сторона захочет принять меры в отношении России.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».