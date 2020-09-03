США объединятся с союзниками для санкций против России из-за дела Навального

США работают над тем, чтобы ввести санкции в отношении тех в России, кто причастен к делу, связанному с госпитализацией Алексея Навального. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, передает РИА Новости.

«Мы работаем с нашими союзниками и международным сообществом для того, чтобы привлечь к ответственности тех в России, кто в этом виноват», — заявила она, уточнив, что речь может идти о финансовых рестрикциях.

Ранее американский сенатор и член комитета по международным делам Роберт Менендес призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным. Он заявил, что администрация президента должна задействовать закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. По версии Менендеса, заявление кабмина Германии указывает на причастность российского правительства «к еще одной наглой химической атаке против собственных граждан».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.