В России ответили на заявление НАТО по ситуации с Навальным

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что заявления Столтенберга о возможных последствиях отравления Навального для России, а также призывы НАТО раскрыть ОЗХО программу «Новичок» выходят за пределы полномочий организаций. Он отметил, что действия альянса представляют угрозу для международного права и безопасности мирового сообщества.

По словам сенатора, НАТО считает себя вправе вмешиваться и выносить вердикты по инциденту, который находится за пределами зоны ответственности альянса. Он добавил, что НАТО «впервые в такой откровенной форме» вмешивается в дела других стран.

Ранее британские дипломаты сообщили, что власти Германии и Великобритании договорились работать вместе по делу Алексея Навального, чтобы привести Россию к ответственности за произошедшее. В заявлении британской стороны сообщается, что глава британского МИД Доминик Рааб пришел к соглашению со своим германским коллегой Хайко Маасом. Они сошлись на том, что любое использование отравляющего вещества группы «Новичок» — нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, и поэтому является вопросом международного характера.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».