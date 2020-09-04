Германия и Британия договорились работать вместе по делу Навального

Власти Германии и Великобритании договорились работать вместе по делу Алексея Навального, чтобы привести Россию к ответственности за произошедшее. Об этом после двусторонней конференции министерств иностранных дел сообщили британские дипломаты, передает Reuters.

В заявлении британской стороны сообщается, что глава британского МИД Доминик Рааб пришел к соглашению со своим германским коллегой Хайко Маасом. Они сошлись на том, что любое использование отравляющего вещества группы «Новичок» — нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, и поэтому является вопросом международного характера.

«Они договорились работать в близком сотрудничестве и включить в работу Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы добиться от России соблюдения ее международных обязательств», — приводит агентство текст документа.

Ранее 4 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал российское государство полностью раскрыть детали программы по изготовлению «Новичка» и сотрудничать с ОЗХО в расследовании произошедшего.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». Российские эксперты считают, что это маловероятно: в случае, если бы было использовано такое вещество, пострадали бы и попутчики Навального.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.