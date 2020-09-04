В НАТО призвали Россию раскрыть программу изготовления «Новичка»

НАТО призывает Россию полностью раскрыть программу изготовления боевых отравляющих веществ группы «Новичок». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Использование химоружия показывает полное неуважение к человеческим жизням и неприемлемое нарушение международных правил. Союзники по НАТО считают, что России пора ответить на серьезные вопросы, которые к ней имеются. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

По словам политика, в НАТО считают, что российское правительство должно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в международном расследовании произошедшего. Столтенберг заявил, что ответственные за атаку должны понести наказание, и для этого нужно полностью открыть детали программы изготовления яда.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок».

Российские эксперты считают, что это маловероятно: в случае, если бы было использовано такое вещество, пострадали бы и попутчики Навального.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.