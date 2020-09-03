Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального

Если бы состояние Алексея Навального было вызвано попаданием в его организм веществ из группы «Новичка», то сопровождающие его люди также пострадали. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает ТАСС в четверг, 3 сентября.

«На первый план выходят метаболические нарушения, нехарактерные для отравления фосфор-органическими соединениями. Что может говорить о том, что данный патологический процесс может иметь какие-то внутренние механизмы», — констатировал Сабаев.

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, в свою очередь, провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок». Об этом объявил заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия, передает «Интерфакс».

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.