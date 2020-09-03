В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

Образцы анализов бизнесмена Емельяна Гебрева, который стал жертвой отравления нервно-паралитическим веществом в Болгарии в 2015 году, бесследно исчезли из финской лаборатории VERIFIN. Об этом говорится в материале The Insider и Bellingcat.

В результате анализа в пробах были обнаружены фосфорорганические вещества и некоторые вещества, которые не удалось идентифицировать. После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв «Новичком».

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С февраля 2019 года предприниматель написал несколько писем в европейскую лабораторию с просьбой предоставить анализы правоохранительным органам Болгарии и продлить срок их хранения. Однако ответов на свои письма он не получил. В апреле 2020 года он обратился за помощью в офис генерального прокурора Финляндии, но там указали, что уполномочены общаться только с «компетентными судебными органами» Болгарии. Предприниматель снова отправил письмо генпрокурору Финляндии письмо от своего имени, но ответа не получил.

Несмотря на то что лаборатория была обязана хранить образцы пять лет, то есть до 18 июня 2020 года, там заявили, что образцов у них нет. При этом в VERIFIN отказались объяснять исчезновение образцов. В результате 25 августа болгарские власти были вынуждены приостановить расследование.

VERIFIN — одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для работы с биоматериалами.

По версии прокуратуры Болгарии, в 2015 году Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании бизнесмена пытались отравить в Софии неопознанным веществом, которое, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, могло быть нервно-паралитическим ядом класса «Новичок», писали News.bg и «Русская служба Би-би-си». Бизнесмен, в свою очередь, заявлял, что его, возможно, хотели отравить в целях развала болгарской военной промышленности. В феврале 2020 года болгарская прокуратура заподозрила сотрудника ГРУ Егора Гордиенко в покушении на Гебрева.