Болгария начала розыск российских «отравителей»

Болгарская прокуратура начала розыск троих граждан России. Их обвиняют в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Прокуратура не назвала имена подозреваемых россиян. «Отравителей» также обвиняют в попытке покушения на сына Гебрева Христо и одного из сотрудников его компании.
20 января в сети появились кадры, на которых якобы запечатлен заподозренный в причастности к отравлению Гебрева «шпион ГРУ». На них видно, как неизвестный идет в подземный гараж в Болгарии, в том месте якобы стоит машина бизнесмена. Видеозапись датирована днем, когда он попал в кому — 28 апреля 2015-го. Журналист утверждает, что это доказывает причастность мужчины к отравлению Гебрева.
В феврале 2019 года генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров рассказал подробности о третьем человеке, причастном к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в 2018 году. Отмечалось, что он неоднократно бывал на территории Болгарии.