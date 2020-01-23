Москва отреагировала на розыск российских «отравителей» в Болгарии

Посольство России в Болгарии отреагировало на розыск троих россиян в связи с обвинениями в причастности к отравлению предпринимателя Емельяна Гебрева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

По данным собеседника агентства, российское посольство не получало уведомления от болгарской стороны. Представитель дипмиссии в Софии заявил, что узнал о выдвижении обвинений в отношении российских граждан из сообщения на сайте Софийской городской прокуратуры.

На портале указано, что попытка убийства Емельяна Гебрева, его сына Христо и одного из сотрудников его компании В.Т. была предпринята с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии. На каждого обвиняемого выдан европейский ордер на арест. Их имена не разглашаются.

Ранее 23 января болгарская прокуратура начала розыск троих граждан России.

20 января в сети появились кадры, на которых якобы запечатлен заподозренный в причастности к отравлению Гебрева «шпион ГРУ». На них неизвестный идет в подземный гараж в Болгарии, где якобы стоит машина бизнесмена. Видеозапись датирована тем днем, когда он впал в кому, — 28 апреля 2015-го. Журналист утверждает, что это доказывает причастность мужчины к отравлению Гебрева.

Болгарский бизнесмен потерял сознание на приеме в Софии, тогда плохо себя почувствовали также его сын и один из топ-менеджеров компании. Их госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, Гебрев месяц провел в коме. Экспертиза нашла следы органофосфатов — свидетельство того, что бизнесмена пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к классу «Новичок».

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