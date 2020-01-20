Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»

В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ». Видео опубликовал в своем Twitter журналист Христо Грозев.
На кадрах видно, как неизвестный идет в подземный гараж в Болгарии, в том месте якобы стоит машина Гебрева. Видеозапись датирована днем, когда он попал в кому — 28 апреля. Журналист утверждает, что это доказывает причастность мужчины к отравлению предпринимателя.
В феврале 2019-го генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров рассказал подробности о третьем человеке, причастном к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в 2018 году. Отмечалось, что он неоднократно бывал на территории Болгарии. По его словам, Сергей Федотов, о котором рассказали британская группа Bellingcat и издание The Insider, приезжал на болгарскую территорию трижды. Среди этих дат есть в том числе и та, когда произошло покушение на местного предпринимателя Емельяна Гебрева.