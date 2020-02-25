Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на итоги журналистского расследования изданий Bellingcat, The Insider и Tamedia.

По их данным, Гордиенко был аккредитован под своим реальным именем в российском представительстве при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве и таким образом работал под дипломатическим прикрытием. Существование аккредитации человека с таким именем подтвердил директор по внешним связям ВТО Кит Роквелл, а в МИД Швейцарии сообщили, что аккредитация была оформлена в январе 2017 года и аннулирована в октябре 2018-го.

Согласно версии расследователей, в Женеве Гордиенко контактировал с сотрудниками ГРУ, обвиненными в покушении на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь. В октябре 2018 года — через семь месяцев после инцидента в Солсбери — Гордиенко вернулся в Москву, так как оказался под угрозой быть скомпрометированным из-за контактов с одним из предполагаемых отравителей Скрипалей Русланом Бошировым, которого власти США и Евросоюза считают офицером ГРУ Анатолием Чепигой. В том же месяце Bellingcat опубликовало статью о Чепиге, где были раскрыты некоторые подробности о его личности и поездках.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

В Кремле, МИД и Минобороны России, а также в Минэкономразвития, которое ведает работой российской миссии при ВТО, эти сведения пока не комментировали.

В январе этого года болгарская прокуратура заочно обвинила трех россиян в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева. В феврале были названы их имена — Георгий Горшков, Сергей Федотов и Сергей Павлов; расследователи ранее утверждали, что настоящие имена этих людей — Петр Борисов, Денис Сергеев и Сергей Лютенко соответственно.

По версии прокуратуры, в 2015 году Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании бизнесмена пытались отравить в Софии неопознанным веществом, которое, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, могло быть нервно-паралитическим ядом класса «Новичок», писали News.bg и «Русская служба Би-би-си». Предприниматель занимается торговлей оружием и, в частности, поставлял вооружение Украине, а также Грузии во время войны с Южной Осетией в 2008 году. Бизнесмен, в свою очередь, заявлял, что его, возможно, хотели отравить ради развала болгарской военной промышленности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!