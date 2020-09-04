Немецкие врачи заявили о следах «Новичка» в крови, моче и на коже Навального

Военные токсикологи Германии заявили о следах отравляющего вещества из группы «Новичок» в крови Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что врачи в ФРГ нашли следы отравляющего вещества не только в крови, но и на коже и в моче Навального, а также в бутылке, из которой он пил после отравления.

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