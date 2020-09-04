Германия посоветовала России самостоятельно добыть информацию по делу Навального

Россия может самостоятельно добыть информацию по делу Алексея Навального, поскольку в стране были изъяты пробы и другие материалы для расследования. Такой совет Москве дал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

По словам Зайберта, Берлин не сомневается в результатах экспертизы, согласно которой Навальный был отравлен веществом группы «Новичок».

«Россия имеет информацию по этому нападению или может ее получить, не мы. В России есть многочисленные взятые (у Навального) пробы, изъятые предметы. Их следует теперь изучить. Мы ожидаем, что правительство даст пояснения по этому поводу», — сказал он.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Берлин продолжает переговоры о форматах дальнейшего международного сотрудничества по делу Навального. В частности, Германия обсуждает возможность сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В ответ на вопрос о том, необходимо ли проводить перепроверку проб Навального, Бургер отметил, что «сравнимых прецедентов не было, то, как может вестись совместная работа, является предметом переговоров».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные.