Посол России в Германии ответил на обвинения по делу Навального

Посол России в Германии Сергей Нечаев ответил на обвинения Берлина по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представитель Москвы призвал до прояснения ситуации воздерживаться от оценок и полагаться только на факты. По его словам, все обвинения в адрес России о причастности к инциденту с Навальным абсолютно неуместны. Кроме того, Нечаев подчеркнул, что российские ведомства начали проводить необходимые проверки.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель со ссылкой на данные военных токсикологов сообщила, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок». Позднее стало известно, что США работают над тем, чтобы ввести санкции в отношении тех россиян, которые причастны к делу о госпитализации Навального. Известно, что речь может идти о финансовых рестрикциях.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.