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11:15, 5 июля 2026Россия

Попавшую в опасную для жизни ловушку россиянку спасли

Охранники жилого комплекса в Мурино спасли россиянку из ловушки в подземном паркинге
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: cunaplus / Shutterstock / Fotodom  

Охранники жилого комплекса «Мурино-Клаб», расположенного в Ленинградской области, спасли попавшую в опасную для жизни ловушку россиянку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка пыталась переставить машину в подземном паркинге, когда на улице шел сильный дождь. Часть парковки начало подтапливать.

Вскоре девушка оказалась в воде, но выйти из холла она не смогла. Двери перешли в аварийный режим и заблокировались, а лифт внезапно перестал работать. При этом мобильная связь в подземном паркинге на тот момент отсутствовала.

Спустя час девушку нашли охранники и помогли ей выбраться из ловушки. Воду на парковке позже откачали. Девушка в итоге промокла и сильно замерзла, но осталась жива.

В середине июня спасатель из Уфы вытащил из воды двух утопающих. Инцидент произошел на озере Кашкадан. Спасателя в итоге представили к награде за скорую и своевременную помощь.

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