Вытащившего из воды за час двух утопающих россиянина представят к награде

Спасателя из Уфы Романа Беляева наградят за помощь двум людям за час на озере Кашкадан

Спасателя из Уфы Романа Беляева представят к награде за помощь двум утопающим людям за час на местном озере Кашкадан. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил отметить заслугу специалиста, который отвоевал у воды сразу двух уфимцев.

Известно, что 15 июня россиянин сначала вытащил из водоема девушку, которая пошла ко дну, провел ей реанимационные мероприятия и передал медикам. Сразу после этого Беляев заметил, что знакомый девушки запутался в водорослях за буйками. Спасатель бросился в воду и спас молодого человека.

Ранее в июне в Калининграде спасли лебеденка, проглотившего грузило с леской. Тревогу забили горожане, которые гуляли по берегу озера вечером во вторник, 16 июня.