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20:54, 17 июня 2026Моя страна

Вытащившего из воды за час двух утопающих россиянина представят к награде

Спасателя из Уфы Романа Беляева наградят за помощь двум людям за час на озере Кашкадан
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спасателя из Уфы Романа Беляева представят к награде за помощь двум утопающим людям за час на местном озере Кашкадан. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов поручил отметить заслугу специалиста, который отвоевал у воды сразу двух уфимцев.

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Известно, что 15 июня россиянин сначала вытащил из водоема девушку, которая пошла ко дну, провел ей реанимационные мероприятия и передал медикам. Сразу после этого Беляев заметил, что знакомый девушки запутался в водорослях за буйками. Спасатель бросился в воду и спас молодого человека.

Ранее в июне в Калининграде спасли лебеденка, проглотившего грузило с леской. Тревогу забили горожане, которые гуляли по берегу озера вечером во вторник, 16 июня.

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