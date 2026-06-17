В Калининграде спасли проглотившего грузило с леской лебеденка

Калиниградцы спасли лебеденка, проглотившего леску с грузилом

В Калининграде на Летнем озере спасли лебеденка, который проглотил грузило с рыболовной леской. Об этом сообщает «Клопс».

Тревогу забили горожане, гулявшие по берегу озера вечером во вторник, 16 июня. Они заметили, что у одного из маленьких лебедей из клюва свисает леска. Фотограф Николай Зорин отложил камеру и вместе с другим мужчиной попытался поймать птенца, но едва не упал в воду, когда разъяренные родители-лебеди стали отгонять спасателей. Напуганная стайка уплыла на середину водоема.

На место прибыла волонтер из ветеринарного центра «Биосфера». С помощью сачка она изловила пострадавшую птицу. Рентген показал, что крючка в желудке нет, но есть грузило — металлический шарик. Орнитолог на месте извлек леску, и после короткого восстановления спасенного птенца вернули в озеро. Семья приняла его обратно.

Сотрудники центра напоминают, что рыболовные снасти и хлеб, которым люди пытаются кормить птиц, представляют для них смертельную опасность. В теплый сезон лебедям вообще не нужна подкормка — они питаются травой, моллюсками и водорослями, а хлеб для них круглогодично запрещен.

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Ранее сообщалось, что за Уралом местный житель спас обессилевшего лебедя-шипуна, который рухнул на землю после удара о провода. Серьезных травм у птицы не нашли.