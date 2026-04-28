За Уралом спасли врезавшегося в линию электропередачи лебедя

Под Челябинском спасли лебедя, который ударился о линию электропередачи

За Уралом местный житель спас обессилевшего лебедя-шипуна, который рухнул на землю после удара о провода. Об этом со ссылкой на Министерство экологии Челябинской области сообщает издание «Пчела».

Сначала мужчина вызвал специалистов, а затем вместе с ними отвез лебедя на ветстанцию села Миасское в Челябинской области. В ведомстве рассказали, что осмотр проходил непросто, поскольку шипун вел себя напористо и требовал свободы. Серьезных травм у врезавшейся в линию электропередачи птицы не нашли.

После всех необходимых процедур лебедя выпустили на берег озера Мыркай — там эти птицы встречаются часто. Увидев родную стихию, шипун захлопал крыльями и бросился в воду.

