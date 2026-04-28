Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:36, 28 апреля 2026Моя страна

За Уралом спасли врезавшегося в линию электропередачи лебедя

Под Челябинском спасли лебедя, который ударился о линию электропередачи
Антонина Черташ
За Уралом местный житель спас обессилевшего лебедя-шипуна, который рухнул на землю после удара о провода. Об этом со ссылкой на Министерство экологии Челябинской области сообщает издание «Пчела».

Сначала мужчина вызвал специалистов, а затем вместе с ними отвез лебедя на ветстанцию села Миасское в Челябинской области. В ведомстве рассказали, что осмотр проходил непросто, поскольку шипун вел себя напористо и требовал свободы. Серьезных травм у врезавшейся в линию электропередачи птицы не нашли.

После всех необходимых процедур лебедя выпустили на берег озера Мыркай — там эти птицы встречаются часто. Увидев родную стихию, шипун захлопал крыльями и бросился в воду.

«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Ранее в Альшеевском районе Башкортостана спасли раненую при обстреле краснокнижную птицу. Известно, что найденного орла-могильника с двумя пулями показали уфимскому орнитологу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявление Мерца об уступках Украины

    Раскрыта стоимость помолвочного кольца Зои Кравиц

    Бездомная собака ценой жизни спасла 30 детей от змеи

    За Уралом спасли врезавшегося в линию электропередачи лебедя

    Трамп подшутил над королем Британии

    Врач назвал суточную норму воды в зависимости от возраста

    Рассекречено меню ужина Овечкина в резиденции посла России в США

    Зеленский не захотел экспортировать оружие сотрудничающим с Россией странам

    Украинский блогер приехал в США, стал «калифорнийским ватником» и сказал «гойда»

    Пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны и был пойман в аэропорту США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok