Раненую при обстреле краснокнижную птицу спасли в Уфе

Краснокнижного орла-могильника с двумя пулями спасли в Уфе

В Альшеевском районе Башкортостана спасли раненую при обстреле краснокнижную птицу. Об этом пишет Telegram-канал UFA1.

Известно, что найденного орла-могильника с двумя пулями показали уфимскому орнитологу. После обследования специалист также обнаружил у пернатого перелом крыла.

В результате орла прооперировали, после чего он пошел на поправку. Так, 22 апреля он съел цыпленка и стал передвигаться, но под действием обезболивающих.

По словам читательницы издания, птице удалили плечевую кость, вследствие чего выпускать на волю его нельзя.

