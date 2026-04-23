11:42, 23 апреля 2026

Раненую при обстреле краснокнижную птицу спасли в Уфе

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AngMoKio / Wikimedia

В Альшеевском районе Башкортостана спасли раненую при обстреле краснокнижную птицу. Об этом пишет Telegram-канал UFA1.

Известно, что найденного орла-могильника с двумя пулями показали уфимскому орнитологу. После обследования специалист также обнаружил у пернатого перелом крыла.

В результате орла прооперировали, после чего он пошел на поправку. Так, 22 апреля он съел цыпленка и стал передвигаться, но под действием обезболивающих.

По словам читательницы издания, птице удалили плечевую кость, вследствие чего выпускать на волю его нельзя.

Ранее в апреле в Уфе спасли упавшего с высоты лося. Дикий зверь забрел на территорию склада в Башкирии и сорвался с трехметрового парапета на глазах у рабочих склада.

