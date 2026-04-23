Раненую при обстреле краснокнижную птицу спасли в Уфе

В Альшеевском районе Башкортостана спасли раненую при обстреле краснокнижную птицу. Об этом пишет Telegram-канал UFA1.
Известно, что найденного орла-могильника с двумя пулями показали уфимскому орнитологу. После обследования специалист также обнаружил у пернатого перелом крыла.
В результате орла прооперировали, после чего он пошел на поправку. Так, 22 апреля он съел цыпленка и стал передвигаться, но под действием обезболивающих.
По словам читательницы издания, птице удалили плечевую кость, вследствие чего выпускать на волю его нельзя.
