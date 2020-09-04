Россия призвала ЕС не политизировать дело Навального

Европейскому союзу не стоит политизировать дело Алексея Навального и выдвигать против России голословные обвинения. К этому на встрече с послом ЕС в России Маркусом Эдерером призвал заместитель главы российского МИД Александр Грушко, сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что российская сторона указала «на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии"». Участники встречи обсудили задействование правовых механизмов, установленных между Россией и Германией, для обмена информацией и прояснения обстоятельств случившегося.

Ранее 4 сентября об обвинениях в связи с отравлением Навального высказался посол России в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что российские ведомства ведут все необходимые проверки, а оценки причастности к произошедшему властей РФ абсолютно неуместны.

2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок».

Российские эксперты считают, что это маловероятно: в случае, если бы было использовано такое вещество, пострадали бы и попутчики Навального.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. В первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.