Российские медики обратились к немецким коллегам по ситуации с Навальным

Российские медики обратились к немецким коллегам и призвали их создать совместную группу по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил известный хирург и педиатр, доктор Леонид Рошаль, пишет «Комсомольская правда».

Обращение Врачебной палате Германии направила Национальная медицинская палата России. Российские врачи попросили немецкую сторону передать результаты лабораторных исследований, на основании которых она диагностировала Навальному «отравление».

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — сказал Рошаль.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа политика транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».