Соловьев оценил перехваченные Минском переговоры о Навальном

Телеведущего Владимира Соловьева не впечатлили «переговоры Варшавы с Берлином» по поводу произошедшего с Алексеем Навальным, запись которых ранее представила Белоруссия. Мнение по поводу записи ведущий высказал в своем Telegram-канале.

По его словам, «совсем не впечатлил» — это очень вежливая оценка перехваченного Минском разговора.

Ранее послушавшие «переговоры Польши с Германией» россияне поделились в соцсетях, почему не верят в их подлинность. Диалог, который опубликовали власти Белоруссии, растащили на мемы. Отдельного внимания удостоилась фраза «Лукашенко оказался крепким орешком», после чего пользователи примерили на президента Белоруссии образ героя Брюса Уиллиса из одноименного фильма.

Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись о Навальном. Белоруссия также опубликовала этот разговор с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.

В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, 22 августа блогера транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».