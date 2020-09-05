В сети высмеяли опубликованные «переговоры Варшавы и Берлина» о Навальном

В сети высмеяли «запись переговоров Германии и Польши» об Алексее Навальном. Пользователи Twitter обратили внимание на фразу, что Александр Лукашенко «оказался крепким орешком». После этого в соцсети начали появляться коллажи, отсылающие к одноименному голливудскому фильму, а президента Белоруссии назвали «Крепкий картошек».

Кроме того, Telegram-канал Mash наложил звуковой ряд переговоров на кадры из «Крепкого орешка». При этом перед началом ролика вставлен логотип телекомпании «Беларусьфильм».

Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.

В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».