«Крепкий орешек» Александр Лукашенко стал мемом

Пользователи российских соцсетей послушали «разговор Варшавы с Берлином» по поводу отправления Алексея Навального, который ранее представила Белоруссия. В сети усомнились в подлинности диалога и растащили его на мемы.
Некоторые предположили, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры пранкеров Вована и Лексуса.
Пользователи пофантазировали, как мог выглядеть перехват переговоров агентами Белоруссии.
Отдельного внимания удостоилась фраза «Лукашенко оказался крепким орешком», которую произнес один из участников представленного Белоруссией диалога.
Кроме того, комментаторы посочувствовали российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, которому президент Белоруссии Александр Лукашенко первым сообщил о перехвате переговоров по Навальному.
«Это будто "Золотая Малина" от пропаганды с номинациями на худших актеров, худший сценарий и худшее все», — констатировал автор Twitter-аккаунта «Я дико извиняюсь».
Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.
В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».