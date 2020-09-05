«Крепкий орешек» Александр Лукашенко стал мемом

Пользователи российских соцсетей послушали «разговор Варшавы с Берлином» по поводу отправления Алексея Навального, который ранее представила Белоруссия. В сети усомнились в подлинности диалога и растащили его на мемы.

Некоторые предположили, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры пранкеров Вована и Лексуса.

Пользователи пофантазировали, как мог выглядеть перехват переговоров агентами Белоруссии.

«Александр Лукашенко перехватывает переговоры Берлина и Варшавы». Twitter-аккаунт Mr.Nixxön

«Белорусское КГБ слушает переговоры немцев с поляками» Twitter-аккаунт «ГудВинПром»

«Белорусский КГБ прослушивает переговоры Берлина и Варшавы» Twitter-аккаунт «Смутное время»

«Белорусская разведка перехватывает переговоры Варшавы и Берлина. Фото в цвете» Twitter-аккаунт «Закрывающий Гештальт»

Отдельного внимания удостоилась фраза «Лукашенко оказался крепким орешком», которую произнес один из участников представленного Белоруссией диалога.

Telegram-канал «Пул Первого»

Twitter-аккаунт serzzzE

Кроме того, комментаторы посочувствовали российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, которому президент Белоруссии Александр Лукашенко первым сообщил о перехвате переговоров по Навальному.

«Мое лицо во время прослушивания» Twitter-аккаунт Андрея Красникова

«Мишустин, когда включил послушать переданную Лукашенко пленку» Twitter-аккаунт «Цифровое разложение»

«Это будто "Золотая Малина" от пропаганды с номинациями на худших актеров, худший сценарий и худшее все», — констатировал автор Twitter-аккаунта «Я дико извиняюсь».

Ранее белорусские власти передали ФСБ России перехваченную запись «переговоров Германии и Польши» о Навальном. Белоруссия также опубликовала в сети запись предполагаемого разговора представителей двух стран с расшифровкой и озвучкой на русском языке. На фоне слышно, что собеседники общаются между собой на английском.

В ходе беседы «представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого он добавляет, что «идет война, а во время войны все средства хороши».

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