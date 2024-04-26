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07:02, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

IT-эксперт Арланов: мошенники оформляют кредиты под предлогом защиты сбережений

Фото: Marília Castelli / Unsplash

Злоумышленники могут оформлять кредиты на россиян под предлогом защиты сбережений, предупредил директор по информационной безопасности «Сравни» Павел Арланов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о самых популярных схемах, которые сейчас используют кредитные мошенники, и объяснил, что делать, если на человека оформили кредит.

Одна из распространенных схем у преступников –– маскировка под ломбарды или комиссионные магазины, сообщил IT-эксперт. С его слов, они предлагают более заманчивые условия, например, более высокий размер займа под залог, или призывают положить средства на специальный счет якобы ради инвестиций.

Часто мошенники могут выдавать себя за микрокредитную организацию или другие банковские организации. Распознать их внимательному клиенту довольно легко: как правило, преступники заманивают жертв займами под более выгодный процент, чем в других микрофинансовых организациях (МФО). Кроме того, они могут указать нереалистичные условия в договоре –– например, поставить срок возврата в тот же день.

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Еще одна излюбленная схема мошенничества –– смишинг, когда человек получает СМС со ссылкой на поддельный сайт, например, копию страницы известной компании. Потенциальную жертву мотивируют перейти по ней с помощью особых уловок –– сообщают о выигрыше приза или особой акции, доступной только этому пользователю. После регистрации на сайте мошенники получают доступ к личным данным пользователя, поделился специалист.

Другой вариант мошенничества –– установка шпионского ПО. По словам Арланова, происходить она может следующим образом: преступники связываются с возможной жертвой по телефону и якобы под предлогом защиты сбережений рекомендуют установить специальную программу. После установки такое приложение дает удаленный доступ к устройству. Так мошенники могут зайти в онлайн-банк и оформить кредит.

Популярными остаются и стандартные практики обзвонов с методами нейролингвистического программирования. В таких звонках мошенники манипулируют потенциальной жертвой, вызывают в ней чувство страха, чтобы спровоцировать на нужные действия. На такие "удочки" могут попасться и люди старшего возраста, и молодежь

Павел АрлановIT-эксперт

Если вы уже стали жертвой преступников, Арланов рекомендовал срочно связаться с банком или микрофинансовой организацией и обратиться в полицию, собрав все указывающие на преступление записи разговоров или скриншоты переписок. Лучше всего сделать это лично в ближайшем отделении: тогда решение об открытии уголовного дела должно поступить за три дня.

После того, как дело будет открыто, копией уведомления нужно поделиться с банком или МФО: это покажет, что вы действительно стали жертвой преступников. Если организация откажется аннулировать кредит, можно будет подать жалобу в Центробанк, который внимательно разберет ситуацию и потребует отчет уже от кредитора. Если и этого окажется недостаточно, потребуется обратиться в суд. Как правило, это не самый быстрый процесс, но, как показывает практика, суд обычно встает на сторону заявителя.

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«Не медлите с обращением в правоохранительные органы при потере документов и не оставляйте паспорт под залог. Такое же правило распространяется и на смартфоны: при потере или краже устройства сразу же заблокируйте SIM-карту и банковские приложения через службу поддержки. У большинства банковских сервисов есть функционал выхода из всех устройств, который тоже позволит сохранить средства», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что за 2023 год в Москве благодаря работе полиции удалось возместить более 100 миллиардов рублей ущерба, причиненного действиями мошенников.

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      Екатерина Смирная
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