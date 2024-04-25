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18:31, 25 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма возмещенного москвичам ущерба от действий мошенников в 2023 году

В Москве благодаря МВД возмещено 100 млрд руб. ущерба, причиненного аферистами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За 2023 год в Москве благодаря работе полиции удалось возместить более 100 миллиардов рублей ущерба, причиненного действиями мошенников. Об этом агентству «Москва» заявил официальный представитель столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, сейчас столичный главк работает над механизмом досудебного возмещения ущерба, так как не каждую сумму, похищенную аферистами, потерпевшим удается вернуть. Васенин также отметил, что, несмотря на это, процент возмещения похищенных мошенниками сумм по раскрытым преступлениям уже составляет более 90 процентов.

Ранее бывший глава управления информации МВД потерял больше полумиллиона рублей, установив программу для улучшения качества связи после звонка аферистов. Он обратился в полицию.

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      Олеся Мицкевич
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