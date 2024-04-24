Экс-глава УИ МВД установил программу для улучшения связи и потерял 600 тысяч

Генерал-майор МВД потерял 600 тыс. руб, установив программу для улучшения связи

Бывший глава управления информации (УИ) МВД потерял больше полумиллиона рублей, установив программу для улучшения качества связи после звонка аферистов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло в марте, когда генерал-майор находился на лечении в Германии. На его российский номер поступил звонок от мошенника, который представился оператором и убедил мужчину установить на телефон специальную программу для улучшения качества связи.

Экс-глава УИ МВД перешел по направленной аферистом ссылке и установил софт. Через некоторое время с его счета пропали 600 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, генерал-майор попросить дочь обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее бывший главный диспетчер Единой энергетической системы России перевел мошенникам 28 миллионов рублей, чтобы спасти их от Вооруженных сил Украины.