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19:32, 24 апреля 2024Силовые структуры

Экс-глава УИ МВД установил программу для улучшения связи и потерял 600 тысяч

Генерал-майор МВД потерял 600 тыс. руб, установив программу для улучшения связи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший глава управления информации (УИ) МВД потерял больше полумиллиона рублей, установив программу для улучшения качества связи после звонка аферистов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло в марте, когда генерал-майор находился на лечении в Германии. На его российский номер поступил звонок от мошенника, который представился оператором и убедил мужчину установить на телефон специальную программу для улучшения качества связи.

Экс-глава УИ МВД перешел по направленной аферистом ссылке и установил софт. Через некоторое время с его счета пропали 600 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, генерал-майор попросить дочь обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

Ранее бывший главный диспетчер Единой энергетической системы России перевел мошенникам 28 миллионов рублей, чтобы спасти их от Вооруженных сил Украины.

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      Олеся Мицкевич
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