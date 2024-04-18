Главный российский энергетик захотел спасти деньги от ВСУ и перевел их аферистам

Бывший главный энергетик перевел аферистам 28 млн рублей, чтобы спасти их от ВСУ

Бывший главный диспетчер Единой энергетической системы России перевел мошенникам 28 миллионов рублей, чтобы спасти их от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Baza.

По данным издания, аферисты позвонили бывшему главному энергетику 6 апреля и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Звонившие убедили мужчину, что злоумышленники завладели его данными и пытаются перевести его деньги на Украину.

Потерпевший поверил мошенникам, приобрел новый телефон, куда установил названное ими приложение, и перевел восемь миллионов рублей на указанные ими счета. После этого пенсионер получил 20 миллионов рублей наличными и передал их двум курьерам на Ломоносовском проспекте и на автобусной остановке. Спустя время он догадался, что его обманули, и обратился в полицию.

Двое подозреваемых из Москвы и Новосибирска были задержаны через несколько дней. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники шантажировали пожилую женщину из Санкт-Петербурга из-за того, что та якобы помогала недружественной стране, а затем выманили у нее пять миллионов рублей.