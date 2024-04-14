Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:16, 14 апреля 2024Силовые структуры

Мошенники выманили у питерской пенсионерки пять миллионов рублей

«78.ru»: мошенники шантажировали пенсионерку и выманили у нее 5 миллионов рублей

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мошенники шантажировали пожилую женщину, заявив, что она якобы помогала недружественной стране, а затем выманили у нее пять миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

«В полицию обратилась 79-летняя женщина, проживающая на Яхтенной улице. Она заявила, что еще 3 апреля ей на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что она якобы причастна к финансированию Украины», — указывает портал.

Материалы по теме:
Деньги вперед Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
Деньги впередРоссиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
24 апреля 2018
Без окон, без дверей Подмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
Без окон, без дверейПодмосковные стройки останавливаются одна за другой. Кто следующий?
7 июня 2018

Отмечается, что пенсионерка отдала мошенникам через курьера 700 тысяч рублей, 2170 евро и 3300 долларов. Через два дня женщина передала 280 тысяч рублей, а через неделю она приехала на такси к указанной аферистами станции «Метро» и передала им в руки еще миллион рублей. Общая сумма составила 5 миллионов 29 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме аферистов от лица «Госуслуг» и полиции. Мошенники звонят под видом сотрудников финмониторинга и призывают граждан скачать приложение с удаленным управлением, при этом выдавая его за антивирус.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянин оказался на борту захваченного Ираном судна. Что известно о моряке?

      Мошенники выманили у питерской пенсионерки пять миллионов рублей

      Высоковольтные подстанции загорелись под Одессой

      В МИД России отреагировали на эскалацию на Ближнем Востоке

      На Украине назвали сроки подписания Зеленским ужесточающего мобилизацию закона

      Посольство отреагировало на нахождение россиянина на захваченном Ираном судне

      Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ

      Стало известно о неспособности США остановить российские ракеты

      Куклачев раскрыл подробности перенесенной операции на сердце

      Востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше