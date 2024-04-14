Мошенники выманили у питерской пенсионерки пять миллионов рублей

«78.ru»: мошенники шантажировали пенсионерку и выманили у нее 5 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге мошенники шантажировали пожилую женщину, заявив, что она якобы помогала недружественной стране, а затем выманили у нее пять миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

«В полицию обратилась 79-летняя женщина, проживающая на Яхтенной улице. Она заявила, что еще 3 апреля ей на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что она якобы причастна к финансированию Украины», — указывает портал.

Отмечается, что пенсионерка отдала мошенникам через курьера 700 тысяч рублей, 2170 евро и 3300 долларов. Через два дня женщина передала 280 тысяч рублей, а через неделю она приехала на такси к указанной аферистами станции «Метро» и передала им в руки еще миллион рублей. Общая сумма составила 5 миллионов 29 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме аферистов от лица «Госуслуг» и полиции. Мошенники звонят под видом сотрудников финмониторинга и призывают граждан скачать приложение с удаленным управлением, при этом выдавая его за антивирус.