Директор IT-компании Хомутов рассказал о новых махинациях от лица «Госуслуг»

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме от лица «Госуслуг» и полиции. Мошенники звонят под видом сотрудников финмониторинга и призывают граждан скачать приложение с удаленным управлением, при этом выдавая его за антивирус. Об этом «Газете.ру» рассказал директор IT-компании Ideco Дмитрий Хомутов.

По словам эксперта, скорее всего, таким образом преступники вынуждают жертву перейти на сайт, где можно скачать приложение с удаленным форматом, которое предоставляет хакерам доступ к устройству жертвы. Либо злоумышленники могут скинуть через СМС-сообщение ссылку, перейдя по которой устанавливается программа с вирусом.

Хомутов напомнил, что количество киберинцидентов в России в 2022 году увеличилось на 20,8 процента в сравнении с 2021 годом, а 2023 год показал прирост относительно предыдущего на 85 процентов. По словам специалиста, такой стремительный темп роста угроз обусловлен тем, что технологии совершенствуются и появляется все больше хакеров, которые используют маркетинговые техники для осуществления своих махинаций.

«Злоумышленники разрабатывают не только механизмы кражи денежных средств пользователя, но и скрипты для "прогрева" своей жертвы», — добавил Хомутов.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества в сезон отпусков. Схема выглядит следующим образом: после того, как пользователь заходит на определенные туристические сайты либо покупает билет онлайн, начинают поступать звонки. Мошенники представляются сотрудниками сайта и просят написать положительный отзыв. После этого подозрительные лица предлагают работу в формате написания комментариев и уговаривают сделать банковскую карту, реквизиты которой требуют сообщить им.